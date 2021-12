Hoe ziet de kalender er nu uit voor Mathieu van der Poel? Als zijn rug het toelaat, zal de Nederlander in deze cross te zien zijn

Mathieu van der Poel had de voorbije dagen last van zijn rug en daardoor zal de Nederlander in de komende twee crossen al zeker niet te zien zijn. Als zijn rug het toelaat, zal van der Poel in Herentals opnieuw van de partij zijn.

Mathieu van der Poel kwam vorige zondag voor het eerst opnieuw in actie in het veldrijden, maar in Dendermonde moest hij tevreden zijn met een tweede plaats. Een dag later moest hij ook vol aan de bak in Heusden-Zolder, maar daar moest de Nederlander zelfs opgeven.

De opgave had een reden, want van der Poel zou opnieuw last hebben van zijn rug. Daardoor zal hij de komende twee crossen missen, maar volgens Sporza zou van der Poel op woensdag 5 januari opnieuw in actie komen. Dan staat de cross in Herentals op het programma.