Julian Alaphilippe heel openhartig: "Je moet een masochist zijn om wielrenner te zijn"

Julian Alaphilippe heeft zich van zijn openhartige kant laten zien. Uiteraard werd hij opnieuw verkozen tot 'Champion des Champions', de beste renner uit Frankrijk, zeg maar. Voor de gelegenheid gaf hij inkijk in hoe zwaar het wel niet is om wielrenner te zijn.

Het is L'Équipe dat elk jaar opnieuw die prijs uitdeelt. Julian Alaphilippe, voor het derde jaar op rij de laureaat, kwam dan ook aan het woord in de desbetreffende krant. Het ging onder meer over hoe zwaar de koers kan zijn. "Het mentale speelt een grote rol, dat valt niet te ontkennen. Je moet afzien om koersen te winnen."

Soms tot in het extreme. "Je moet in staat zijn om diep door de pijngrens heen te gaan om grootse dingen te verwezenlijken. Je moet een masochist zijn om wielrenner te zijn, het is zo'n moeilijke sport", zegt Alaphilippe zelfs. "Iemand die niet van pijn houdt, zal geen grootse carrière uitbouwen."

PSYCHOLOGISCHE DIMENSIE

Vaak hangt de uitkomst van een wedstrijd af van hoe het tussen de oren zit bij de kandidaat-winnaars. "Je kan op dingen werken op training, maar er is een enorme psychologische dimensie die meespeelt om je grenzen te verleggen. Iedereen traint hard in het huidige wielrennen, alle ploegen presteren op de top van hun kunnen. Het is het hoofd dat het verschil maakt."