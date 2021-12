Ervaren Fransman houdt het voor bekeken als renner: "Een grote dank aan iedereen voor het volgen en aanmoedigen van mij gedurende al deze jaren"

U zal volgend seizoen niet langer naar Damien Gaudin moeten zoeken in het peloton. De 35-jarige Fransman heeft namelijk op Instagram bekendgemaakt dat hij het voor bekeken houdt als renner.

Damien Gaudin gaat al lang mee in het wielrennen. Vooral in 2013 maakte de Fransman indruk door toen onder meer een rit te winnen in Parijs-Nice voor Team Europcar. Hij werd in hetzelfde jaar ook vijfde in Parijs-Roubaix.

"Eind 2021 kondig ik aan dat ik mijn carrière als professioneel wielrenner beëindig. Een grote dank aan iedereen voor het volgen en aanmoedigen van mij gedurende al deze jaren", aldus Gaudin op Instagram.

"Dank aan Jean-René Bernaudeau, Vincent Lavenu en David Lima Da Costa voor hun vertrouwen en de 3 clubs die mij gesteund hebben, Beaupréau Vélo Sport, Vélo Sport Valletais en La Roue Libre Andrezéenne. Dank ook aan de verschillende selecteurs voor de mooie avonturen in de Franse weg- en pisteteams".