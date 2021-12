Thibau Nys kan na een lange tijd eindelijk nog eens winnen: "Het doet enorm veel deugd"

Thibau Nys heeft voor het eerst sinds 2020 nog eens een cross kunnen winnen. Deze middag was hij de Beloften namelijk de sterkste in de Azencross in Loenhout. Een zege die wel eens bevrijdend zou kunnen werken.

Na de cross was Thibau Nys uiteraard zeer tevreden. "De zege doet enorm veel deugd. De laatste weken voelde ik mij goed, maar het wilde er precies niet uitkomen. Op training reed ik mijn beste waarden ooit, maar in wedstrijden zat er precies een blok op", vertelde Nys bij Sporza. Nu heeft Nys dus opnieuw de smaak van het winnen te pakken. "Ik ben opgelucht dat het nu toch is gelukt. Al een geluk, want anders ging het moeilijk worden voor een WK-selectie. Als ik had blijven rijden zoals de voorbije weken, had ik daar niets te zoeken", aldus Nys.