Toon Aerts doet goede zaak en is de nieuwe leider in de X2O Badkamers Trofee-klassement: "Ik focus mij nu op dit klassement"

Toon Aerts heeft een goede zaak gedaan in de Azencross in Loenhout. Onze landgenoot eindigde op de derde plaats, waardoor hij nu ook de nieuwe leider is in de X2O Badkamers Trofee.

Toon Aerts echter niet echt bezig met het podium, want hij keek vooral naar Eli Iserbyt. "Ik bleef bij Eli voor het klassement. Toen hij problemen kreeg in de materiaalpost, kon ik een mooie voorsprong uitbouwen op hem", aldus Aerts en staat te lezen bij Wielerflits. In de Superprestige valt niet veel meer te winnen voor Aerts, dus nu gaat hij vol voor het klassement in de X2O Badkamers Trofee. "Ik was in Heusden-Zolder niet echt hersteld. Misschien was ik in Dendermonde te diep gegaan. Daar verlies ik misschien het klassement in de Superprestige, maar nu focus ik mij op dit klassement. Dit is het belangrijkste", legde Aerts uit.