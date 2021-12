Zal er dan toch publiek welkom zijn op het BK veldrijden? "Goede hoop dat we iets kunnen veranderen"

Binnenkort staat het BK veldrijden op het programma in Middelkerke en de kans bestaat dat er toch publiek welkom zal zijn voor het Belgisch kampioenschap. Volgende week zit het overlegcomité opnieuw samen.

Gisteren werden de nieuwe maatregelen rond de cultuursector teruggeschroefd en nu hopen ze in de sportsector dat er binnenkort ook opnieuw publiek welkom is bij de verschillende sportevenementen in ons land.

Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond, heeft er alvast goede hoop op. "We willen het overlegcomité overtuigen dat we publiek kunnen toelaten onder strikte voorwaarden. We werken aan een gemotiveerde vraag en nadat ik al met enkele politici heb gesproken, heb ik er goede hoop op dat we iets kunnen veranderen", aldus Van Damme bij Het Laatste Nieuws.

De kans is dus bestaande dat er binnenkort opnieuw (een beperkt aantal) supporters welkom zullen zijn bij het veldrijden en de andere sporten in België.