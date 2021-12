Boonen en Albert komen terug op WK en spanningen tussen Wout en Remco: "Het domste wat we konden doen"

Het WK was hét event van het jaar. Niet gewonnen door Wout en zonder Remco in de finale. Boonen en Albert halen hun scherpe blik nog eens boven om het belangrijkste moment van het koersjaar nog eens te fileren, vooraleer we 2021 inruilen voor 2022.

Een WK voor eigen volk: sowieso niet simpel. "Ik heb het in 2002 in Zolder meegemaakt", kaart Boonen aan in Het Laatste Nieuws. "Om in die gekte je verstand erbij te houden: ik begrijp dat dat moeilijk is. Had het WK in een ander land plaatsgevonden, dan was Wout misschien wel wereldkampioen geworden."

Opvallend was hoe vroeg Evenepoel al volle bak mee ging koersen. "Als Remco zelf zou beslist hebben om al zo vroeg te gaan, zou ik het helemaal dom vinden", stelt Niels Albert. "De fout was om de WK-ploeg alléén rond Van Aert te bouwen", meent Boonen. "We toeteren dat we de beste renner van de wereld hebben op een parcours dat hem op het lijf geschreven was, voor eigen volk, en dat we dus integraal voor hem gaan rijden."

© photonews

Boonen laat weinig aan de verbeelding: die strategie was volgens hem maar niets. "Dat was nu eens het domste wat we konden doen. Achter de schermen moet je twee, drie schaduwkopmannen benoemen. Nu deed Remco gewoon ostentatief wat er van hem gevraagd werd."

Na het WK was er duidelijk wel spanning tussen Wout en Remco. "Direct na het WK zei ik: 'Gasten, spreek eens af en los het op. Laat die affaire niet koud worden.' Ze hebben geen van beiden iets verkeerd gedaan. Het is wél belangrijk dat ze het uitklaren. Ze moeten nog tien jaar met elkaar rijden."

© photonews

"Vanthourenhout maakte een fout door geen ploegmaat van Wout mee te nemen", is Niels Albert van mening. "Nathan Van Hooydonck bijvoorbeeld." Wat had dat Wout van Aert kunnen bijbrengen? "Zekerheid. Mentale rust. Een kamergenoot hebben die je kent. Kleine dingen die na zo'n week een groot verschil kunnen maken."