Iljo Keisse sluit 2021 af met zeer precieze trainingsrit met collega's: "Met dank aan parcoursbouwer Tiesj Benoot"

Iljo Keisse sluit 2021 af zoals dat hoort voor een wielrenner: met een trainingsrit. Tiesj Benoot ging onder andere mee. Sterker nog: die had het hele parcours dat ze zouden afleggen uitgetekend. Ze waren met meer dan vijf Belgische profs om deze rit nog tot een goed einde te brengen.

De gegevens van de fietsrit zijn door Keisse op Strava en Twitter gezet. Ook onder andere Stan Dewulf, Florian Vermeersch en Louis Vervaeke voelden zich wel geroepen om op de laatste dag van het jaar nog op de fiets te springen.

Waardig afscheid nemen van 2021 was het opzet en dus kwam het aan op de details. Na exact 202,1 kilometer zat de fietstocht erop. Helemaal passend bij het jaar dat we vanavond achter ons laten. Er werd een hoogteverschil van 1207 meter overbrugd en in totaal nam de rit 5 uur en 54 minuten in beslag.

Op Strava schreef Keisse erbij: "2021 mooi afsluiten! Met dank aan parcoursbouwer/sfeermaker Tiesj Benoot." Ook hashtags als 'sterkeindigen' en 'Afong' mochten niet ontbreken.