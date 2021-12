Pidcock hoopt op WK met Wout en Mathieu, want anders...: "Welke waarde heeft een wereldtitel dan?"

Tom Pidcock maakt er geen geheim van dat het WK zijn grote veldritdoel is. Gaan Wout en Mathieu er daar ook bij zijn? Dat blijft een open vraag, vanwege uiteenlopende redenen. Hoewel zijn eigen kansen omhoog zouden gaan bij hun afwezigheid, hoopt Pidcock dat ze meedoen.

"Mathieu heeft duidelijk een groot probleem dat hij niet opgelost krijgt", haalt Pidcock aan in een gesprek met Het Laatste Nieuws. "Mathieu is de titelverdediger. Als hij er niet bij is, is het dezelfde race niet. Wat Wout betreft, die rijdt nu op een ander niveau. De vraag is of hij dat niveau kan aanhouden tot het WK, dan wel of hij te vroeg heeft gepiekt. Hij is sterker dan ooit."

Ik verwacht dat Wout van idee gaat veranderen

Maar het is onzeker of Van Aert aan de start komt van het WK in Fayetteville. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. "Ik hoor dat Wout het WK oorspronkelijk niet in zijn programma had. Ik verwacht dat hij van idee gaat veranderen. Natuurlijk wil hij er staan in de klassiekers. En dan is een jetlag niet ideaal. Maar ik zie niet in waarom hij het WK zou willen missen."

Hoe kijkt Pidcock aan tegen de al dan niet aanwezigheid van zijn grootste concurrenten in de VS? "Ik zou veel liever hebben dat Mathieu en Wout erbij zijn op het WK. Je kunt zeggen: je kunt alleen de renners kloppen die er wel zijn. Maar als de twee grootste renners in de discipline er niet zijn, dan zal het voor mij maar een olle overwinning zijn. Welke waarde heeft een wereldtitel dan?"