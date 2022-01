Fysiotherapeut van Mathieu van der Poel schept duidelijkheid over duurtijd van blessure

David Bombeke is de fysiotherapeut van Mathieu van der Poel. Hij ziet precies wat er aan de hand is met de renner.

Voor Bombeke is het niet één gebeurtenis die het blessureleed dat Mathieu van der Poel nu doormaakt veroorzaakt.

“Ik denk dat het een optelsom van alles is”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Hij is wel wat last beginnen krijgen tijdens de Tour, en maakte daarna een lange reis naar Tokio. Dan kreeg hij opnieuw relatief weinig rust en moest hij al beginnen opbouwen naar het WK. Op zich is het niet zo onlogisch dat hij daar nu nog altijd wat last van ondervindt.”

Het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville is geen must. “In mijn ogen is een maand een vrij kort tijdsbestek om topfit te geraken. Maar natuurlijk telt niet alleen mijn persoonlijke mening, want ik ben niet verbonden aan de ploeg. Maar, als ik mag zeggen wat ik denk: rusten moet nu echt de prioriteit zijn, hoeveel tijd dat ook in beslag neemt.”