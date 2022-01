Thibau Nys is helemaal terug en wint nu ook Grote Prijs Sven Nys: "ongelooflijk blij dat het er nu wel uitkomt"

Thibau Nys is helemaal terug. Onze jonge landgenoot won na de cross in Loenhout nu ook de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Uiteraard is Nys nu zeer tevreden dat het eindelijk opnieuw begint te lukken.

Na de cross in Baal deed Nys zijn verhaal bij Sporza. "Ik ben ongelooflijk blij dat het er nu wel uitkomt. Op deze manier bevestig ik mijn goede prestatie van in Loenhout", legde de zoon van Sven Nys uit. Thibay Nys denkt ook veel aan het WK. Zo vindt hij nu wel dat hij in de selectie moet zitten. "Voor Loenhout begreep ik dat ik geen zekerheid was. Nu ben ik echter aan het tonen dat ik een plaats in de selectie verdien."