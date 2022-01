Eli Iserbyt is door tweede plaats in Hulst al zeker van eindzege in de wereldbeker: "Nu een mooi BK rijden"



Gemengde gevoelens bij Eli Iserbyt na de wedstrijd in Hulst. Onze landgenoot haalde het net niet van Tom Pidcock, maar door zijn tweede plaats is hij wel al zeker van de eindzege in de wereldbeker. Na de cross had Eli Iserbyt een interview bij Sporza. "We reden ongeveer hetzelfde tempo, maar bij het lopen verloor ik wel wat. Ik was nog aan het hopen op een foutje van Pidcock, maar die kwam er niet meer", aldus Iserbyt. Geen overwinning voor onze landgenoot, maar Iserbyt heeft al wel de wereldbeker op zijn naam kunnen zetten. "De wereldbeker is al binnen, maar nu wil ik ook nog een mooi BK rijden. Daarna kan ik hopelijk wat rusten met het oog op het WK", legde Iserbyt uit.



