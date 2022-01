Lucinda Brand na felbevochten duel met Pieterse in Hulst: "Het klimmetje vlak voor de finish was bepalend, want met haar moet je niet sprinten"

Lucinda Brand heeft hard moeten werken voor de overwinning deze middag in Hulst, maar uiteindelijk haalde de wereldkampioene het wel na een spannende strijd met Puck Pieterse. Na de cross had Brand lovende woorden voor haar jonge landgenote.

Lucinda Brand deed haar verhaal bij Wielerflits. "Het klimmetje vlak voor de finish was bepalend. Ik wist dat ik daar voor haar moest zitten, maar ik had niet meer verwacht om haar daar te lossen. Toch wilde ik niet met haar naar de sprint gaan, want met haar moet je niet sprinten", aldus Brand.

Eind goed, al goed dus voor Brand, die een nieuwe zege kon boeken. "Mijn start was niet super, maar het was misschien mijn redding dat ik niet over de kop heb gereden, want daardoor kon ik nog een paar keer hard gaan in het slot. 15 zeges, het is bizar", legde Brand uit.