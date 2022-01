En plots rijdt Julian Alaphillippe ook in beeld... op Google Street View

Julian Alaphilippe heeft al veel bereikt in zijn carrière. Op Google Street View komen was wellicht niet meteen één van zijn doelstellingen, maar de technologie van Google heeft de wereldkampioen wielrennen wel degelijk vastgelegd.

Momenteel vertoeft Julian Alaphilippe in het Spaanse Andalusië. Daar werkte de Fransman één van zijn trainingen af, toen hij plots werd opgenomen in een beeld voor Google Street View. Op het beeld van de A-4025 in Güéjar Sierra is de regenboogtrui onderaan te zien.

U kent Google Street View wel: het zorgt voor verschillende panoramas van plaatsen wereldwijd. Zo kunt u bij het opzoeken van de weg ook een visueel beeld krijgen en niet enkel een kaart met aanwijzingen. Het maakt het allemaal wat echter.

Voortaan kan u dus ook een weg in Andalusië opzoeken waar Julian Alaphilippe aan één van zijn trainingen bezig was.