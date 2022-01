'Kans nu nog groter dat Remco Evenepoel aan de start komt in koers die hij naar zijn hand zette in 2020'

Remco Evenepoel krijgt de kans om dit jaar naar koersen terug te keren die hij al eens naar zijn hand kon zetten. Een terugkeer naar San Juan behoorde tot de plannen, maar dat valt mogelijk in het water. Het maakt de kans er enkel groter op dat Evenepoel wel naar de Algarve trekt.

De Ronde van San Juan, die op de kalender staat van 30 januari tot en met 6 februari, gaat wellicht niet door. Evenepoel ging daar in principe aan de start komen. Het is dan de vraag welke alternatieven zich aandienen. HLN weet dat indien San Juan niet doorgaat de kans nog groter is dat de Ronde van de Algarve op het programma van Evenepoel komt.

Waarschijnlijk is het toch de bedoeling om in februari zo vroeg mogelijk reeds koersdagen op te doen en de Ronde van de Algarve volgt kort na de periode die voorzien was voor de Ronde van San Juan. In de Algarve zal gekoerst worden van 16 tot en met 20 februari.

COMBINEREN IN PRINCIPE MOGELIJK

Beide koersen combineren is in theorie ook mogelijk. Als die eerste wegvalt, is deelname aan die tweede wedstrijd nog waarschijnlijker. Beide rittenkoersen werden door Evenepoel gewonnen in 2020. Evenepoel won in dat jaar twee etappes in Portugal en kroonde zich ook tot eindwinnaar, met een voorsprong van 38 seconden op Schachmann in het klassement.