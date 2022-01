Snelle eindzege wereldbeker een geschenk voor Iserbyt? "Misschien vroeger naar WK vertrekken ..."

Eli Iserbyt is nu al zeker van de eindzege in de Wereldbeker, ondanks een tweede plek in Hulst. Het zorgt voor mogelijkheden in de maand januari.

"De wereldbeker is al binnen en dat is een goede zaak", aldus Iserbyt in Het Nieuwsblad. "Het was al twee jaar een doel, maar het wilde niet lukken. Nu is het wel gelukt." Rusten? Het geeft de renner ook wat mogelijkheden tot rusten de komende weken: "Ik ben klaar om mijn kans te grijpen op het BK." "Daarna? Flamanville is een redelijk verre verplaatsing, Hoogerheide is zeven dagen voor het WK in Fayetteville. Misschien vertrek ik wat vroeger naar de USA en kan ik frisser aan de start verschijnen."