Thibau Nys reageert na dubbele winst op uithaal bondscoach: "Denk dat ik het nu wel laat zien"

Thibau Nys is helemaal terug. Onze jonge landgenoot won na de cross in Loenhout nu ook de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Uiteraard is Nys nu zeer tevreden dat het eindelijk opnieuw begint te lukken.

Tiende in Tabor, zesde in de Urban Cross en tiende in Dendermonde. De resultaten van Thibau Nys bij de specifieke beloftenraces waren eerder matig te noemen de voorbije weken. En dus legde bondscoach Vanthourenhout uit waarom hij Nys niet zal meenemen naar het WK. Maar de 19-jarige zoon van Sven Nys en Isabelle Nijs is ondertussen aan een revival bezig. WK Loenhout was misschien de bevrijding, in Baal werd ook meteen de thuiscross gewonnen door de jongeling. "Ik zou mezelf voor Loenhout ook niet geselecteerd hebben, denk ik. Dat begreep ik wel. Maar ik denk dat ik nu wel aan het tonen ben dat ik een plaats in de selectie verdien", aldus Nys bij Sporza na de winst in Baal.