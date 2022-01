Mathieu van der Poel past ook voor wedstrijd in Herentals, zelfs afwezigheid van langere termijn mogelijk

Neen, ook woensdag in Herentals gaan we Mathieu van der Poel niet zien. Dat hij het WK veldrijden dan wel haalt, is zo ook weer een stukje onzekerder geworden. Het is al de derde wedstrijd op rij die Van der Poel op zijn programma moet schrappen.

Nadat zijn rugproblemen weer de kop op staken in Heusden-Zolder en Van der Poel daar opgaf, paste hij reeds voor de crossen van Loenhout en Hulst. Nu komt daar ook Herentals bij. Daar zal woensdag gereden worden, maar dus niet door Van der Poel.

Vader Adrie van der Poel legde bij Sporza uit dat het nog even kan duren eer Mathieu opnieuw koerst. "Mathieu doet zijn oefeningen voor zijn rug en neemt voldoende rust. Er is geen sprake van dat hij start in de veldrit in Herentals."

MAANDEN AAN DE KANT?

Dat is dan alvast duidelijk. Maar betekent dit dat Mathieu voor langere tijd aan de kant staat? "Ik denk het wel. Het is heel verstandig om pas echt te gaan fietsen als alle rugproblemen verdwenen zijn." Adrie laat uitschijnen dat het volgens hem dan om een afwezigheid van maanden gaat. "Ik denk het. Tot april is het nog een maand of drie. Dus de voorjaarskoersen komen niet in gevaar."