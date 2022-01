Russische klassementsrenner die onder meer ritzeges kon behalen in de Giro en de Tour, houdt het na dit seizoen voor bekeken

Komend wielerjaar zal het laatste seizoen worden van de Rus Ilnur Zakarin. De 32-jarige renner wil andere uitdagingen aangaan in zijn leven en hij wil meer tijd met zijn familie kunnen doorbrengen.

Ilnur Zakarin heeft in zijn carrière al enkele mooie prestaties bereikt. Zo won hij etappes in de Giro en de Tour, eindigde hij derde in het eindklassement van de Vuelta en pakte hij een eindzege in de Ronde van Romandië.

Op Instagram laat hij weten dat hij zijn laatste seizoen ingaat. "Dit zal het laatste seizoen van mijn sportcarrière zijn. Het was een droom met ups en downs. Ik wilde niet wakker worden! En toen ik wakker werd, dacht ik aan een ander leven. Ik dacht dat ik meer tijd met mijn familie kon doorbrengen. Elke dag mijn kinderen zien opgroeien en ik kan andere interessante dingen doen. Jullie steun heeft me altijd kracht gegeven, wat betekent dat ik in 2022 het beste van mezelf zal geven!", aldus Zakarin.