Lichtpuntje rond Amy Pieters: renster kan opnieuw zelfstandig ademen en zal verder behandeld worden in Nederland

Er is goed nieuws naar buiten gekomen rond Amy Pieters. De Nederlandste renster kan namelijk opnieuw zelf ademen. Haar toestand is stabiel, maar wel nog steeds onveranderd. Ze zal vanaf nu wel verder behandeld worden in Nederland.

De familie en vrienden van Amy Pieters hebben nieuws gekregen waar ze zich misschien een beetje aan kunnen optrekken. Volgens Team SD Worx, de ploeg van Pieters, kan de Nederlandse renster namelijk opnieuw zelf ademen. Voor de rest is haar situatie wel nog onveranderd, al is er wel beslist om haar verder in Nederland te behandelen. Amy Pieters kwam enkele weken geleden zwaar ten val op training en moest daardoor onder meer geopereerd worden aan het hoofd. UPDATE: Amy Pieters transported to the Netherlands



