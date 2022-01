Mathieu van der Poel komt dit veldritseizoen niet meer in actie: "Mijn WK-titel niet kunnen verdedigen is een echte domper"

Slecht nieuws voor Mathieu van der Poel. Door zijn rugproblemen zal de Nederlander namelijk niet meer in actie komen dit veldritseizoen. Daardoor kan hij onder meer zijn WK-titel niet verdedigen.

Deze ochtend kwam het nieuws naar buiten dat Mathieu van der Poel dit seizoen niet meer in actie zal komen in de cross. Van der Poel gaf nu ook zelf een reactie bij Sporza. "Sinds de Tour heb ik het gewenste niveau niet meer kunnen halen door mijn rug. De enige oplossing lijkt een langere rustperiode te zijn", legde van der Poel uit.

Door zijn rugproblemen zal van der Poel dus niet in staat zijn om opnieuw voor de regenboogtrui te strijden in de cross. "Het is zeer jammer dat ik het WK veldrijden moet laten schieten. Mijn WK-titel niet kunnen verdedigen is een echte domper."

Maar hoe zit het dan voor de toekomst? Daar maakt Mathieu van der Poel zich momenteel weinig zorgen over. "Het is frustrerend dat ik niet weet hoe lang deze rustperiode zal duren, maar ik ben niet bezorgd over de rest van mijn carrière", aldus van der Poel.