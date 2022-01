Organisatie Parijs-Nice maakt parcours bekend voor 80ste editie: twee etappes voor sprinters en twee zeer bekende cols

Van 6 tot en met 13 maart staat in Frankrijk Parijs-Nice op het programma. De Franse rittenwedstrijd heeft deze middag het parcours bekendgemaakt en er staan heel wat mooie ritten op het programma.

Parijs-Nice is komend wielerjaar toe aan haar 80ste editie en vandaag werd ook het parcours bekendgemaakt. Zo krijgen ook de sprinters hun kans, want er staan twee vrij vlakke etappes op het programma.

Toch is er ook voor de klassementsrenners wel wat om naar uit te kijken, want in voorlaatste etappe rijden de renners naar de bekende Col de Turini. Tijdens de week zullen de renners ook over de Col d’Èze moeten rijden, wat zeker geen makkelijke opdracht is. Het volledige parcours kan u hieronder terugvinden via een filmpje van Parijs-Nice.