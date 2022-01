Zege in eigen Herentals van Wout van Aert zou nog een laat verjaardagscadeautje zijn voor zoontje Georges

Wout van Aert stapt opnieuw op zijn veldritfiets, in het eigen Herentals nog wel. Om Georges nog een mooi verjaardagscadeau te bezorgen. Dat zou een overwinning van Wout toch wel zijn. Zijn zoontje is één jaar oud geworden.

Oké, door omstandigheden heeft Wout zijn vorige cross niet kunnen winnen, maar daar zullen ze ten huize Van Aert niet wakker van liggen. Dinsdag vierden Wout en echtgenote Sarah de Bie samen met zoontje Georges diens eerste verjaardag.

KAARSJE UITBLAZEN

Die zal er vooral mee bezig geweest zijn om dat ene kaarsje te kunnen uitblazen, met hulp van papa en mama. Veel meer dan met de crossavonturen van papa Wout, al zou het toch wel leuk zijn als die een dag na die verjaardag van Georges naar de overwinning kan rijden.

Vooral omdat het in eigen streek is: Wout van Aert woont op slechts enkele kilometers van het parcours van de X2O-veldrit in Herentals.