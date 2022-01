📷 Ook Jolien D'hoore en 'Ladies at the track' dragen op prachtige wijze bij aan steun voor Amy Pieters

Jolien D'hoore heeft drie jaar in de ploeg gereden met Amy Pieters. Uiteraard steunt ook zij volop de onfortuinlijke Nederlandse renster die er ernstig aan toe is na een zwaar ongeval op training. Samen met de 'Ladies at the track' benadrukt D'hoore die steun.

'Ladies at the track' is een initiatief van Cycling Vlaanderen om zoveel mogelijk dames te laten kennismaken met het baanwielrennen. In vijf lessen leert Jolien D'hoore de verschillende aspecten van het op de piste rijden aan in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. D'hoore en haar 'Ladies at the track' grepen de gelegenheid meteen aan om een prachtige afbeelding te vormen ter ondersteuning van Amy Pieters. Op de Instagrampagina van D'hoore staat een foto waarop alle dames zodanig een positie aannemen zodat ze de letters AMY vormen. Met dan nog onderaan de inmiddels gekende geschreven boodschap: "Stay Strong, Amy!" Eerder lieten ook onder meer de Italiaanse selectie baanwielrennen, Lucinda Brand en Ellen van Dijk blijken hoe hard ze meeleven met Amy Pieters. Inmiddels is er een lichtpuntje: Pieters kan zelfstandig ademen. Voorts is haar toestand wel nog ongewijzigd.