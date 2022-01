Eli Iserbyt wil vol voor de wereldtitel gaan: "Het is een kans uit de duizend"

Door de afzeggingen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het WK veldrijden, belooft het een zeer spannend wereldkampioenschap te worden. Tom Pidcock is nu misschien wel de favoriet, maar onze landgenoten zullen zich niet laten doen.

Zo beseft Eli Iserbyt dat hij nu een zeer mooie kans krijgt om wereldkampioen te worden, aangezien Wout van Aert en Mathieu van der Poel er niet bij zijn. "Het is een kans uit de duizend. Iedereen zal wel naar Pidcock kijken, maar het is once in a lifetime voor ons", legde Iserbyt uit in een interview bij Sporza.

Daarnaast liggen de Verenigde Staten Iserbyt wel. "Ik denk dat ik meer kans maak om wereldkampioen te worden dan Belgisch kampioen. Ik weet niet wat voor weer het zal worden, maar ik doe het altijd wel goed in de VS", aldus Iserbyt.