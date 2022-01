Pidcock denkt ook aan de weg: "Geloof dat ik even goed zal zijn als Mathieu en Wout"

Tom Pidcock is het ondertussen wel gewend om het tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op te nemen. Op de weg, maar ook elders. En ook op die andere terreinen koestert de Brit van Ineos grote ambities die hij denkt te kunnen waarmaken.

In zijn geheel even goed doen als Van Aert en Van der Poel: het is een drijfveer. "Ik geloof dat ik even goed zal zijn als zij. Ze maken deel uit van de top in onze sport. Het is leuk om op gelijke hoogte als hen geplaatst te worden" , zegt Pidcock aan VeloNews.

In 2021 maakte Pidcock al indruk op de weg, maar het was nog maar zijn eerste seizoen. "Ik was de meest onervaren renner in het team. Als je met zulke ervaren mannen aan je zijde rijdt, begin je kleine dingen op te pikken en pas je je aan aan hoe de meer ervaren renners opereren."

Het wegseizoen 2022 zou dus beter moeten zijn. "Met een beetje meer ervaring had ik er vorig jaar meer uit kunnen halen, maar het ging zo ook al goed. Ik zou nu die extra stap vooruit moeten kunnen zetten."