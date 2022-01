Thibaut Pinot heeft nog één groot doel in zijn carrière: "Heb er altijd van gedroomd om deze trui te dragen"

Thibaut Pinot zal dit jaar waarschijnlijk opnieuw in de Tour de France te zien zijn, maar de Fransman lijkt ook zelf naar de Giro te willen trekken. Een grote droom van Pinot is namelijk om de roze trui eens te dragen.

Thibaut Pinot vertelde het in een interview bij Ouest-France. "Ik heb alles afgevinkt: Frans kampioen zijn, etappes winnen in de drie grote rondes, de Ronde van Lombardije winnen... de roze trui van de Giro dragen is het enige wat ik mis," zei Pinot vanuit het seizoenskamp van Groupama-FDJ op de Canarische Eilanden.

Toch wel bizar, aangezien Pinot een Fransman is en de Tour de France dus voor hem heilig zou moeten zijn. "Voor mij is de gele trui... hoe zal ik het zeggen? Ik blijf in de echte wereld. De gele trui van de Tour de France is altijd, voor mij als kind, iets te groot geweest. Daarom heb ik er altijd van gedroomd om de roze trui te dragen", legde Pinot uit.