Coronamaatregelen blijven voor problemen zorgen in het veldrijden: Poldercross in Kruibeke gaat dit jaar niet door

Slecht nieuws voor de Poldercross in Kruibeke. Door de coronamaatregelen is de organisatie namelijk genoodzaakt om de wedstrijd niet door te laten gaan. Volgend seizoen zal de cross meer dan waarschijnlijk wel de opener van het nieuwe seizoen worden.

Aangezien er nog steeds geen supporters welkom zijn in het veldrijden door de coronamaatregelen, wordt er opnieuw een wedstrijd afgelast. Volgens Het Nieuwsblad zal de Poldercross in Kruibeke namelijk niet doorgaan.

De wedstrijd stond normaal gezien op 5 februari op het programma. De kans is echter wel groot dat de Poldercross volgend seizoen de opener zou worden van het nieuwe veldritjaar, aangezien de Rapencross in Lokeren niet de eerste cross van het nieuwe seizoen zal worden. In Lokeren wordt volgend seizoen het BK gehouden.