Iets om naar uit te kijken: binnen exact 100 dagen staat Parijs-Roubaix op het programma

Het nieuwe wielerseizoen komt er bijna aan. Zo beginnen eind deze maand de eerste wedstrijden in Australië. Ook op de klassiekers is het niet lang meer wachten, want Parijs-Roubaix staat binnen 100 dagen op het programma.

De fans van het wielrennen hebben eindelijk opnieuw iets om naar uit te kijken, want eind deze maand komen de eerste wedstrijden er aan. Eind februari beginnen dan weer de eerste klassiekers op Belgische bodem met onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook op de monumenten is het niet lang meer wachten. Zo is het vanaf vandaag nog exact 100 dagen tot Parijs-Roubaix op het programma staat. Dan weten we wie Sonny Colbrelli zal opvolgen in de Franse klassieker. 1️⃣0️⃣0️⃣ days until Paris-Roubaix! pic.twitter.com/fYEV8dDVDO — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) January 7, 2022