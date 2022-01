Laatste kunststukjes van meervoudig wereldkampioen? "Alles in dat teken de komende maanden"

Momenteel zit Peter Sagan in Monaco in quarantaine, maar het voorjaar van 2022 zou wel eens een van zijn laatste kunststukjes kunnen/moeten worden. Hij is zich alvast volop aan het voorbereiden.

De carrière van Peter Sagan is een rijkgevulde carrière, maar de laatste jaren was het allemaal een beetje minder. Ronde van Vlaanderen Nu is hij zich volop aan het voorbereiden op de lente van 2022, want hij heeft nog een paar ferme doelen op zijn lijstje. Eentje daarvan is een tweede keer de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schrijven: "De komende maanden staan volledig in het teken van de klassiekers", klinkt het bij monde van rechterhand Uboldi in Het Nieuwsblad.