BK veldrijden is begonnen: Shanyl De Schoesitter wint eerste aparte BK voor dames nieuwelingen ooit

Lange tijd was het uitkijken naar het BK veldrijden, nu is het echt begonnen! Bij de dames nieuwelingen heeft Shanyl De Schoesitter de eerste titel op dit BK veroverd. Tegen de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was niemand opgewassen.

Het was de allereerste keer dat de dames nieuwelingen een apart BK mochten rijden. Bij de start waren er meteen wat schermutselingen, waarbij een aantal dames moeilijk in de klikpedaal geraakten. De Schoesitter had dat probleem niet: zij ging er meteen stevig tegenaan.

DE SCHOESITTER LOST VERWACHTINGEN IN

Zij was ook begonnen aan de wedstrijd als torenhoog favoriete en ze loste die verwachtingen helemaal in. De combinatie van wind en lichte regen belette haar niet om voor een aanzienlijk verschil te zorgen. Met een kleine minuut voorsprong op de eerste achtervolgster dook De Schoesitter de laatste ronde in.

Die eerste achtervolgster, dat was Emma Székely. Noor Vandendijck kwam als derde door bij de voorlaatste passage aan de finish. Tussen Székely en Vandendijck zaten slechts enkele seconden, om plaatsen 2 en 3 was er dus wel nog spanning. Székely slaagde er in om Vandendijck af te houden, De Schoesitter was dan al haar Belgische titel aan het vieren.