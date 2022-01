Ook Peter Sagan twijfelde: "Toen dacht ik er wel aan om te stoppen"

Na 5 jaar Bora-Hansgrohe heeft Peter Sagan gekozen voor een nieuw avontuur bij Team TotalEnergies. De 31-jarige Sloveen hoopt er opnieuw te kunnen uitpakken met enkele klinkende overwinningen.

Momenteel zit Sagan nog in zelfisolatie thuis nadat hij positief testte op het coronavirus. Zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen is daardoor enkel onderbroken, al heeft hij niet al te veel last van zijn covid-besmetting.

Sagan staat aan de vooravond van zijn 13e seizoen op WorldTour-niveau, misschien wel een scharniermoment aangezien de voorbije jaren heel wat minder waren. Bij L'Equipe vertelt Sagan dat zijn verhaal nog niet geschreven is, ondanks de meningen van anderen.

"Het maakt me niet uit wat de rest zegt. Als je dat allemaal leest... Dat kan destructief werken. Ik heb in 2020 inderdaad maar één koers gewonnen maar dat was een speciaal jaar door covid, een jaar waar we geen conclusies uit kunnen trekken."

Toch dacht Sagan wel even aan stoppen, al was het niet in de jaren dat zijn resultaten minder waren. "In 2015 had ik problemen met mijn heup en knie. Ik had te veel getraind en het lukte niet meer nog voor het seizoen begonnen was. Maar daarna won ik een etappe in Californië, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de groene trui, het WK... Ik sta er nog steeds", besluit hij.