Peter Sagan showt nieuwe truitjes van TotalEnergies

Nu het nieuwe jaar begonnen is, maken steeds meer ploegen hun nieuwe wielertenue bekend.

Het shirt van Team TotalEnergies zal nooit een award vinden voor mooste truitje van het peloton, ook niet in 2022. Met Peter Sagan hebben ze alleszins wel een uithangbord om het shirt voor te stellen.

Het truitje gelijkt op dat van vorig jaar, dat esthetisch al geen waanzinnig succes was. De ploegleiding hoopt met het binnenhalen van Peter Sagan nog eens een grote overwining binnen te halen en misschien wel voor de eerste keer sinds 2017 een etappe in de Ronde van Frankrijk. Nederlands ex-wielrenner en columnist Thijs Zonneveld is alleszins geen fan van de shirts.