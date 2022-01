Trainer van Thibau Nys op ramkoers met bondscoach? "Ik vind dat waanzin"

Na enkele weken van mindere vorm lijkt Thibaut Nys weer helemaal de oude te zijn.

Thibau Nys kon tot in Loenhout geenenkele cross winnen. Sinds die bewuste Azencross volgden drie overwinningen op rij. De trein lijkt vertrokken te zijn.

Gelukkig, denkt ook zijn trainer Paul Van Den Bosch. "We konden er de vinger niet op leggen wat er mis was, zijn waarden waren top", vertelt hij bij Wielerflits.

Na de tegenvallende resultaten liet bondscoach Sven Vanthourenhout vallen dat Thibau Nys met die vorm niet mee naat het WK zou mogen gaan. "Dat vind ik bijzonder jammer dat hij zulke uitspraken doet. Thibau is Europees kampioen op de weg, werd 6e op het WK in Leuven, derde in de Koppenbergcross en derde op het EK... Dat vind ik waanzin."

"Als één van zijn belangrijkste renners van de komende jaren door een moeilijke periode gaat, kan de bondscoach dan eens niet zijn oor te luister leggen bij de entourage? Ik heb hem niet meer gehoord sinds het EK op de weg...", zucht Van Den Bosch.