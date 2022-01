Verdonschot zeker nog niet afgeschreven: "Met de pedalen gereageerd" en "Na Cant één van de beteren in het zand"

Wie had Laura Verdonschot op het BK-podium verwacht? Sanne Cant was torenhoog favoriete en daarnaast werden vooral Franck, Kopecky en Norbert-Riberolle genoemd als uitdaagsters. Verdonschot heeft bewezen dat ze er ook nog altijd staat.

"Het is al een heel moeilijk seizoen geweest. Ik had zeker niet verwacht om hier op het podium te rijden. Die ambitie had ik wel. Het was realistisch dat ik naast het podium zou vallen, maar gezien de zandstroken wist ik wel dat ik kans maakte. Ik denk dat ik na Sanne Cant één van de betere rensters ben in het zand. De omloop bestaat natuurlijk niet alleen uit zand. Ik ben heel blij dat ik derde ben", reageert een uitgelaten Laura Verdonschot.

Meteen een stevig antwoord ook op alle criticasters. "Ze hadden mij vooraf al afgeschreven, maar ik heb met de pedalen gereageerd. Dat is het belangrijkste. Ik heb sociale media even afgesloten. We zaten deze week met de ploeg aan de zee. Ik heb niet te veel gelezen en dat heeft mij deugd gedaan."

VEEL MINDER DRUK

De druk was ook veel minder groot voor Verdonschot als in het verleden. "Op andere kampioenschappen was ik de persoon die het moest doen en dit jaar was dat niet zo", bevestigt ze. "Dat heeft er mee voor gezorgd dat ik zonder stress aan de start stond."

In principe kreeg ze met Ellen Van Loy een andere bekende naam naast zich, maar teamgenote van Verdonschot testte positief op Covid-19. "We misten Ellen op de koers, dat was een grote motivatie." De bronzen medaille van Verdonschot is wel een groot succes voor Vondelmolen-Deceuster, haar nieuwe ploeg. "Een heel leuke omgeving. We hebben al veel gelachen. Dat neemt toch stress weg."