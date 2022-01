Xaydee Van Sinaey heeft geen enkele last van de druk en pronkt met Belgische titel bij dames junioren

Een Belgische titel mocht niet ontbreken, na al het moois dat Xaydee Van Sinaey in de Wereldbeker op internationaal niveau al liet zien. Van Sinaey stelde niet teleur op het BK in Middelkerke: ze was veruit de sterkste bij de dames junioren.

Na de openingsronde had Van Sinaey reeds alles en iedereen uit het wiel geschud. Al was de wedstrijd op dat moment nog niet helemaal gereden. Fleur Moors kwam bij de eerste passage aan de streep door op 17 seconden, Febe De Smedt op 32 seconden. STERKE TWEEDE RONDE Later in de wedstrijd zou De Smedt door Jana Van der Veken voorbijgereden worden en zo lagen de podiumplaatsen meteen vast. Want de overwinning van Van Sinaey kwam niet in gevaar: in een hele sterke tweede ronde vergrootte ze de kloof meteen met een halve minuut. De Tormans-renster bouwde haar voorsprong nog verder uit richting de minuut. Febe De Smedt hield haar tweede plaats vast en Van der Veken deed hetzelfde met de derde positie. Respectievelijk zilver en brons dus voor hen. De gouden medaille en de trui van Belgische kampioene waren voor Van Sinaey.