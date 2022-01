Yordi Corsus blijft Europees kampioen voor en volgt Thibau Nys op als Belgisch kampioen veldrijden bij junioren

De enige herencross op deze eerste dag van het BK was aan de junioren besteed. Europees kampioen Aaron Dockx was een kandidaat op winst, maar met ook Corsus en Vandenberghe als kanshebbers was dit misschien het meest open BK van de dag. Corsus haalde het.

In het begin van de wedstrijd vormde zich aanvankelijk een kopgroep van vijf. Het was toch vooral Yordi Corsus die de debatten opende en ook prima door het zand kliefde. De Moyer, Dockx, Urkens en Vandenberghe wisten wat gedaan: de achtervolging inzetten.

In de tweede ronde wisten Dockx en Vandenberghe enigszins afstand te nemen van De Moyer en Urkens. Sowieso was er nog werk aan de winkel, want ondertussen reed Corsus toch zo'n twintig seconden weg. Dockx had het moeilijker in de passages door het zand en moest een gaatje toestaan op Vandenberghe.

SPANNING OM PODIUMPLAATSEN

Na een tuimeling van Vandenberghe kreeg die opnieuw het gezelschap van Dockx. Ook Urkens zag later zijn kans om aan te sluiten. Spanning troef dus om de podiumplaatsen. Ze reden wel voor de tweede plaats, want een verschil van zo'n veertig seconden ten opzichte van Corsus was in de laatste ronde onoverbrugbaar.

Corsus, eerder dit seizoen al winnaar in Lokeren en in Boom, was bezig om de puntjes op de i te zetten en een grootse triomf te beleven. De Belgische titel behoort de renner uit de jeugdploeg van Jurgen Mettepenningen toe. Er kwam ook bij de achtervolgers nog afscheiding. Dockx voerde de forcing in de strijd voor de tweede plaats en haalde die ook binnen. Urkens klopte Vandenberghe in de sprint om de derde plek.