🎥 Blik met onze video's terug op het BK veldrijden bij de dames, met Sanne Cant als winnares

Het is een heel mooi BK-weekend geweest. We laten het nog niet helemaal los. Sanne Cant reed zaterdag al naar een dertiende Belgische titel op rij. Hoe verbluffend is dat?! Met enkele filmpjes blikken we nog eens terug op het BK veldrijden bij de dames.

Sanne Cant deed er niet heel lang over om het hazenpad te kiezen en alle rensters achter te laten. De titelverdedigster begon zo aan een schitterende solo die uiteindelijk dus uitmondde in een dertiende nationale titel op rij. Zie hieronder hoe Sanne Cant op weg ging naar de titel. De tweede op het BK veldrijden bij de dames, was een renster die voor de allereerste keer meedeed aan een nationaal kampioenschap in België: Marion Norbert-Riberolle. In haar eerste BK na haar naturalisatie kwam Norbert-Riberolle meteen uitstekend voor de dag. Ook voor haar werd het een lange wedstrijd in haar eentje, niemand bedreigde haar tweede plaats.