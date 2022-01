Uitslagen BK veldrijden 2022: Wout van Aert en Sanne Cant reden meer dan minuut weg van de concurrentie

Om het BK veldrijden helemaal af te sluiten, schotelen we u nog de uitslagen voor. Van Aert en Cant zijn de winnaar en winnares van de elitewedstrijden, dat wist u ongetwijfeld al. Als u goed oplette, heeft u gemerkt dat de mannen-en vrouwenwedstrijd een gelijkaardig verloop kenden.

Tenminste als het gaat over winst. Zowel bij de heren als dames elite haalde de topfavoriet(e) en titelverdedig(st)er het. Niet alleen dat, maar Wout van Aert en Sanne Cant wisten ook een grote kloof te slaan. Beiden wonnen hun wedstrijd met meer dan een minuut voorsprong. Ze deden meer dan de verwachtingen invullen, ze deden het met brio.

Nog iets dat opvalt wanneer we de uitslagen van de elitewedstrijden erbij nemen? Bij de dames dat Norbert-Riberolle in haar eerste BK meteen goed was voor zilver. Zij en Verdonschot waren overigens de enigen die binnen de twee minuten van Sanne Cant bleven. Franck en Kopecky zullen ongetwijfeld op meer gehoopt hebben dan de vierde en vijfde plaats. Beloftenkampioene Kiona Crabbé kwam als achtste over de streep.

Top 10 dames elite

1. Sanne Cant

2. Marion Norbert-Riberolle 1'08"

3. Laura Verdonschot 1'21"

4. Alicia Franck 2'58"

5. Lotte Kopecky 3'20"

6. Marthe Truyen 3'37"

7. Suzanne Verhoeven 3'46"

8. Kiona Crabbé 4'20"

9. Karen Verhestraeten 4'29"

10. Jana Dobbelaere 4'43"

Bij de mannen doet Laurens Sweeck eens te zeer van zich spreken op een zandparcours en ook Quinten Hermans mag erg tevreden zijn met zijn derde plek. Ook een meer dan verdiende eervolle vermelding voor Jens Adams en Gianni Vermeersch voor hun sterke cross. Vanthourenhout en Aerts kwamen enkele posities lager uit dan ze zelf wellicht voor ogen hadden.

Top 10 heren elite

1. Wout van Aert

2. Laurens Sweeck 1'16"

3. Quinten Hermans 1'27"

4. Jens Adams 1'34"

5. Gianni Vermeersch 1'40"

6. Michael Vanthourenhout 1'54"

7. Toon Aerts 2'10"

8. Daan Soete 3'04"

9. Toon Vandebosch 3'04"

10. Tom Meeusen 3'16"