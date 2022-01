Alexander Kristoff rijdt komend seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert, maar denkt ook al aan pensioen: "Ik wil nog een aantal jaar doorgaan, maar dan moet ik wel op het juiste niveau zitten"

Alexander Kristoff heeft in het verleden al heel wat mooie successen geboekt, maar het voorbije seizoen wilde het niet echt lukken voor de sterke Noor. Bij Intermarché-Wanty-Gobert hoopt hij opnieuw zijn oude niveau terug te vinden.

Als hij opnieuw een minder seizoen zou rijden, denkt Alexander Kristoff zelfs aan een pensioen. "Het hangt ervan af hoe het dit jaar gaat. Ik voorzie dat ik nog een aantal jaren door kan gaan, maar dan moet ik wel op het juiste niveau zitten. Vorig jaar was niet goed genoeg. Ik voel dat ik gemotiveerd ben om de klus nog een paar jaar te klaren. Ik worstel niet met motivatie. Het gaat meer om plezier hebben", aldus Kristoff bij het Noorse TV2.

"Het belangrijkste is om weer wat races te winnen en meer punten te pakken. Vorig jaar kreeg ik griep voor de klassiekers en dat verpestte het een beetje, maar in de herfst was ik weer in goede vorm. Toch was ik nog niet helemaal op het niveau van vroeger", legde de Noorse sprinter uit.