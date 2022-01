Bernal bereikt akkoord met Ineos voor verlenging op lange termijn: "Heel belangrijk om dit contract te ondertekenen"

"Het is heel belangrijk om dit nieuwe contract te ondertekenen. Ik ben heel gelukkig bij deze ploeg. Ik teken nu een contract voor wat mijn belangrijkste jaren gaan worden. Het zullen mijn beste jaren zijn en ik wil ze bij deze ploeg doorbrengen", klinkt Bernal vol zelfvertrouwen en ambitie.

"Ik ben er heel trots op om Grenadier te zijn", vervolgt Bernal. "Je komt op wedstrijden en je voelt dat je de steun en de structuur rond je hebt. Ik merkte van in het begin op hoe deze ploeg naar een doel toewerkt. Je kunt voelen dat iedereen houdt van de sport en de mentaliteit heeft om er volledig voor te gaan."

✒️ 𝟐𝟎𝟐𝟔 🖋️



