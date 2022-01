Jean-Marie Dedecker maakt balans op: "Dit BK kostte een kwart miljoen euro"

Dat het Belgisch Kampioenschap veldrijden zonder publiek moest gereden worden gaat er bij burgemeester Jean-Marie Dedecker nog altijd niet in.

Geen publiek op het BK veldrijden in Middelkerke, tot groot ongenoegen van burgemeester Jean-Marie Dedecker. “En net op dit moment is het in Antwerpen over de koppen lopen, met al die Nederlanders die er shoppen”, zegt Dedecker aan Het Laatste Nieuws.

Want publiek ontvangen was wel degelijk mogelijk geweest. “We kunnen hier perfect 8.000 man op één meter van elkaar op de eerste rij zetten langs het parcours van acht kilometer. Nergens is de lucht zo gezond als hier.”

“Dit BK kostte de gemeentekas een kwart miljoen euro. Een deel hebben we kunnen recupereren, maar uiteraard niet allemaal. We hadden 20.000 toeschouwers en 3.500 vips verwacht. Dit is niet plezant. Het enige positieve is de publiciteit in de media. Hoe kan de politiek onze Vlaamse kermis zo tenietdoen?”