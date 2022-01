Landgenoot rijdt ook volgend seizoen nog steeds voor Cofidis: "Altijd blij dat we op onze Flandrien kunnen rekenen"

Jelle Wallays heeft het voorbije seizoen zijn eerste jaar bij Cofidis afgewerkt en ook de komende twee seizoenen zal onze 32-jarige landgenoot nog uitkomen voor de Franse wielerformatie.

Bij Cofidis zijn ze duidelijk tevreden over het werk van Wallays. Zo hebben ze op Twitter foto's gezet van Wallays in de nieuwe tenue van de ploeg en er stonden enkele lovende woorden bij van de wielerploeg. "Wij zijn altijd blij dat we dit seizoen op onze Flandrien Jelle Wallays kunnen rekenen", aldus Cofidis.