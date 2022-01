Ook elders werden nationale kampioenschappen verreden: Vas aan het feest en twee Tormans-mannen pakken titel

Ook buiten België en Nederland stonden nationale kampioenschappen op het menu. Vas, Meisen en Orts zijn enkele van de namen die zich in hun thuisland tot nationaal kampioen in het veldrijden hebben gekroond. We overlopen enkele kampioenschappen.

In Duitsland won Marcel Meisen met meer dan een minuut voorsprong bij de mannen. Veel meer spanning was er in Groot-Brittanië. Daar ging het tussen Thomas Mein en Cameron Mason. Tormans, dat in zijn geheel een goed weekend kende, mocht ook daar vieren: Mein haalde het goud binnen.

In Hongarije was het vooral uitkijken naar de dameswedstrijd, met Kata Blanka Vas aan de start. Zij is ruimschoots het grootste crosstalent van haar generatie in haar land en dat zette ze fijntjes in de verf: Vas had een voorsprong van maar liefst vijf en een halve minuut op de eerste achtervolgster. In Luxemburg was Christine Majerus de beste veldrijdster.

Spanje maakte reclame voor zijn nationaal kampioenschap met een affiche van Wout van Aert. Die kon daar natuurlijk niet meedoen: Felipe Orts werd de winnaar. Michael Boroš mag dan weer de trui aantrekken van Tsjechisch veldritkampioen. In Zwitserland mocht Tormans nog maar eens juichen vanwege de titel voor Kevin Kuhn.