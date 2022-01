Vader Sven maakt balans op na valpartij van Thibau Nys: "Hij keert sterker terug"

Thibau Nys ging op het BK onderuit en liep daarbij opnieuw een schouderblessure op. Gelukkig geen sleutelbeenbreuk dit keer.

Vader Sven Nys was niet in Middelkerke, maar wel op het Nederlands Kampioenschap. “Thibau was in heel goede doen de afgelopen weken, hij was ook klaar om de komende wedstrijden mooie dingen te laten zien”, zegt Sven Nys aan WielerFlits.

“Ik denk dat je vooral heel positief moet blijven. Hij moet zich eerst goed laten verzorgen. Thibau moet nu eventjes niet te veel nadenken over de toekomst en van dag tot dag zorgen dat die schouder terug in orde is. Daarna zullen we er weer aan beginnen, maar ik weet zeker dat hij sterker dan ooit terugkeert.”

De aandacht gaat dan ook volledig naar de weg vanaf nu, als regerend Europees kampioen. “Daar hebben we al plannen voor gemaakt, maar dat is pas voor mei. We gaan daar ook niets aan wijzigen, denk ik. Thibau moet nu even op zijn positieven komen. Er is een mooi programma voor hem uitgewerkt en ook daar heeft hij ambities om iets te laten zien.”