Wout van Aert op stage in Alicante: "Hoop dat ze boven op de berg op mij wachten"

Wout van Aert zette met een Belgische titel een punt achter het cyclocrossseizoen. Vanaf nu gaat de aandacht weer helemaal naar het wegseizoen.

Van Aert vertrok zondagavond al richting Spanje voor een stage van twaalf dagen in Alicante. De bedoeling is alvast duidelijk, werken aan duurvermogen.

“Veldrijden is de beste weerstandstraining die er bestaat. Het is telkens een gevecht om het tempo hoog te houden en na elke bocht weer op te trekken. Mijn vermogen zit goed. Het komt er nu op aan om aan de uithouding te werken, zodat ik over twee maanden ook over dat vermogen beschik na een koers van zes uur”, zegt Van Aert aan Het Nieuwsblad.

“Het wordt wennen, want het is al meer dan een maand geleden dat ik nog eens lang op de fiets heb gezeten. Mijn ploegmaten hebben de voorbije weken veel lange trainingen afgewerkt en zullen tijdens de stage iets intensiever beginnen trainen. Bij mij is het andersom. Het is dus best mogelijk dat, als we deze week een training van vijf à zes uur afwerken, mijn kaars als eerste uitdooft. Ik hoop dat ze boven op de berg op mij zullen wachten.”