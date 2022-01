De grote twee er niet bij: devaluering van het WK of net wat de cross eens nodig heeft?

Geen Wout van Aert, geen Mathieu van der Poel op het WK in Fayetteville. En dus is het kijken naar Pidcock en de andere Belgen. Een devaluatie?

Uiteraard is het jammer dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert er niet bij zijn in Fayetteville, want een duel tussen de beide toppers is altijd leuk om naar te kijken.

"Het is een devaluering van het WK", aldus Michel Wuyts bij Sporza. "Het tegendeel van het WK promoten is het geworden", pikte Herygers in. "In Spanje of Frankrijk was van Aert er sowieso geweest."

Spanning

En toch: het begin van het seizoen was er ook eentje zonder de twee toppers. En toen zagen we qua spanning misschien wel de leukste crossen.

Het ploegenspel werd gespeeld door de mannen van Mettepenningen, er waren verschillende winnaars en elke race was het opnieuw spannend.

© photonews

Dat kan ook in de USA op het WK zomaar het geval zijn. Met Pidcock is er maar één grote buitenlandse concurrent meer, de rest rijdt op hetzelfde niveau.

In een superdag is er voor véél Belgen dus iets mogelijk. En ook dat is net de charme van de sport. Dat we de regenboogtrui volgende winter dan in elke cross te zien zouden krijgen kan net een leuk extraatje zijn.