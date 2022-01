Groupama-FDJ stelt doelen voor speerpunten voor: Démare naar Giro, Pinot en Küng met ambitie naar de Tour

Ook Groupama-FDJ is klaar voor het nieuwe seizoen en de doelen zijn bekend. Démare en Pinot zijn nog altijd speerpunten van de ploeg. Démare gaat de Giro rijden, net zoals in 2020. Het team blijft ook geloven in de kansen van Pinot in de Tour.

Arnaud Démare blijft de topsprinter van de ploeg. "Mijn doelen blijven dezelfde: de armen in de lucht kunnen steken bij de grote afspraken en in de grote ronden, vooral in de Giro die voor mij zo geslaagd was in 2020." Démare won toen vier ritten in de Giro en de paarse puntentrui.

💬 Arnaud Démare : « Mes objectifs restent identiques : lever les bras dans les grandes épreuves et les Grands Tours notamment sur le Giro qui m’a tant réussi en 2020. » pic.twitter.com/H7ycA6mFOt — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 11, 2022

Thibaut Pinot heeft niet zijn beste jaren achter de rug. Zowel de Fransman als zijn ploeg blijven goede moed houden. "Ik wil mijn niveau terugvinden en opnieuw koersen winnen. Ik wil opnieuw de renner worden van voor mijn val in de Tour van 2020. De Tour zal het orgelpunt van mijn seizoen worden, met als doel op het podium staan op de Champs-Élysées."

💬 Thibaut Pinot : « Je veux retrouver mon niveau et gagner des courses. Je veux redevenir le coureur d’avant ma chute sur le Tour 2020. Le Tour de France sera le point d’orgue de ma saison avec cet objectif commun : un podium sur les Champs Elysées. » pic.twitter.com/7Ib7GmMBXc — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 11, 2022

Pinot is niet de enige renner van Groupama-FDJ die met grote verwachtingen naar de Tour trekt. Stefan Küng hoopt in het begin van de Tour een grote triomf te beleven. "De gele trui veroveren in Kopenhagen? Ja, dat is het doel." Naast Küng en Pinot gaan ook Storer, Gaudu en Madouas al zeker naar de Tour.