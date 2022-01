Jumbo-Visma dolblij met komst Benoot en kiest grote ronde voor Dumoulin: "Tiesj was een buitenkans"

Wout van Aert kan voortaan rekenen op de steun van Tiesj Benoot en daar zijn ze bij Jumbo-Visma heel blij mee. Dat was ook één van de zaken die naar voor kwamen in de ploegpresentatie. Voorts is ook beslist dat Tom Dumoulin de Giro gaat rijden.

Jumbo-Visma kijkt er naar uit om te scoren in de klassiekers. "Ik denk dat we daar mee gaan doen voor de prijzen. Dat is in ieder geval wel het doel", stelt sportief directeur Merijn Zeeman. De nieuwkomers in de ploeg moeten daartoe bijdragen. Een Laporte bijvoorbeeld. "Christophe Laporte heeft al laten zien dat hij heel ver kan komen in de klassiekers. Ik denk dat hij een van de verrassingen was van 2021."

© photonews

Tiesj Benoot is nog zo'n nieuw gezicht in de ploeg. "Over Tiesj is Benoot al veel gezegd. Daar zijn we superblij mee. Dat was echt een buitenkans. Hij is iemand die al jarenlang in de klassiekers, maar ook in de rondes bij de besten ter wereld hoort."

En dan is er nog een andere Belgische nieuwkomer die in de klassiekers zijn steentje kan bijdragen. "Als we naar Tosh Van der Sande kijken, buiten het feit dat hij al in finales actief is geweest zoals in de Amstel Gold Race en Dwars door Vlaanderen, valt hij ons ook op omdat hij een enorm slimme renner is. Hij kan heel goed positioneren en koersen lezen. Dat maakt onze klassieke ploeg sterker."

© photonews

Naast de aandacht voor de klassiekers moesten er ook op gebied van het rondewerk knopen doorgehakt worden. Welke grote ronde Tom Dumoulin zou rijden, bijvoorbeeld. De keuze is uiteindelijk op de Giro gevallen. Naar de Tour trekt Jumbo-Visma opnieuw met Primož Roglič als kopman. Hij moet één van de uitdagers van Tadej Pogačar worden.