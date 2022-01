Krijgt Ilan Van Wilder meteen een kans in een grote ronde bij Quick Step-Alpha Vinyl? "Ik denk dat we hem hier gaan inzetten"

Ilan Van Wilder zal vanaf volgend jaar voor Quick Step-Alpha Vinyl uitkomen. Bij de Belgische wielerformatie zou het jonge toptalent wel eens heel wat kansen kunnen krijgen en er zit misschien zelfs een grote ronde in voor Van Wilder.

Patrick Lefevere, de baas van Quick Step-Alpha Vinyl, is zeer tevreden met de komst van Van Wilder. Hij verwacht veel van onze jonge landgenoot. "We hebben veel moeite voor hem moeten doen. Hij was de laatste nieuwkomer, maar soms zullen de laatsten de eersten zijn. Zijn knieproblemen zijn ook volledig van de baan", legde Lefevere uit en staat te lezen bij Sporza.

Ilan Van Wilder zou volgend seizoen zelfs meteen zijn kans kunnen krijgen in een grote ronde. "Ik denk dat we hem in de Giro zullen inzetten. Hij zal alvast veel kansen krijgen", vertelde Patrick Lefevere.